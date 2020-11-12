شكرا لقرائتكم نزلة برد تبعد جنش عن مران الزمالك ومحمد عبد الغنى يغيب بإذن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي إذن من الجهاز الفني بعدم التواجد في مران اليوم ، ويعانى جنش من نزلة برد خفيفة ، بينما طلب عبدالغني الإذن لظروف خاصة به، ويقود تدريبات الفريق مدحت عبدالهادي المدرب العام نظرا لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على إجازة يقضيها فى بلاده.

ويستعد الفريق الأبيض للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجارى.

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فى شأن مختلف ، استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على قرار عدم التفريط فى الثنائى محمد صبحى حارس مرمي الفريق، ومحمد عبد السلام مدافع الفريق، لاعبى المنتخب الأولمبى، إلى أى نادٍ مصرى خلال فترة الانتقالات الحالية، بيعا نهائيا، ويشترط الإعارة فقط للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات، خاصة أن الثنائي يستعدان للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو المقبلة، ورفضت إدارة الكرة بالزمالك فكرة الاستغناء عن الثنائى بطريقة البيع لأن إدارة الكرة ترى أن الثنائى مستقبل الفريق وتتمسك باعارتهما فقط.

كما استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على تسويق الثنائي كريم بامبو وعمر السعيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشرط ضمن صفقات تبادلية مع أندية الدوري المصري، فى ظل عدم توفر سيولة مالية في خزينة نادي الزمالك تسمح بإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل أكثر من نادٍ فى الدورى فى مفاوضات مع كريم بامبو للتعاقد معه، أبرزهم الإسماعيلى، كما ترغب إدارة وادى دجلة فى إعادة عمر السعيد مرة أخرى عقب انتقاله للزمالك منذ 3 مواسم، بخلاف رغبة الإنتاج الحربي في ضم اللاعب في ظل تألق اللاعب داخل صفوف فريق العجلات الحربية.