الامارات | البايرن يقرر عدم التجديد لمدافعه المخضرم

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يقرر عدم التجديد لمدافعه المخضرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لن يجدد للاعبه جيروم بواتينغ، بعد هذا الموسم رغم المستوى المرتفع الذي بدا عليه مؤخرا. وكتبت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" الألمانيتان اليوم أن النادي البافاري قرر عدم تمديد عقد لاعب الدفاع. يذكر أن عقد بواتينغ مع بايرن يستمر حتى صيف 2021، ووفقا لما كتبته الصحيفتان فإن من غير المنتظر أن تكون هناك محادثات بشأن عقده، وذكرت صحيفة "بيلد" أن بواتينج، الذي يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2011، يشعر بخيبة أمل. ولم يعلق النادي البافاري على ما أوردته الصحيفتان، كما لم يصدر رد فعل من جانب مدير أعمال بواتينج الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014.

وكثيرا ما كان بواتينغ (32 عاما) مرشحا للرحيل عن بايرن خلال الفترة الأخيرة، كما أن أولي هونيس، الرئيس السابق للنادي كان قد وصفه في ربيع عام 2019 بأنه "جسم غريب"، واقترح عليه "كصديق" الانتقال إلى ناد آخر.

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وخلال الشهور الماضية عاد بواتينج ليكون من أصحاب الأداء الجيد في الفريق مرة أخرى تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك، وأصبح ضمن التشكيل الأساسي في ست مباريات من سبع مباريات لعبها الفريق في الموسم الحالي، وكان قد أحرز هدفا في مباراة فريقه أمام ريد بول النمساوي في دوري الأبطال، وقال فليك في أعقاب المباراة عن بواتينج:" من الجميل أن ترى أننا جميعا سعداء لأنه اجتهد في الشهور الأخيرة وعوض الكثير مما فاته".

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