الامارات | المغربي بانون: تاريخ وشعبية الأهلي المصري حسمت اختياري له في 72 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي بانون: تاريخ وشعبية الأهلي المصري حسمت اختياري له في 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب المغربي بدر بانون، المدافع الجديد ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام إلى الفريق المصري. وقال بانون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم إنه "عازم على القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء". وأضاف أن "الانضمام إلى الأهلي شرف كبير"، وأنه يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير النادي في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة الأهلي من البطولات المحلية والقارية. وأوضح بانون أن "المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال 72 ساعة".

وشدد على أنه فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن "نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي". وقال:"سأجتهد كثيرا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا".

وأضاف بانون:"أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي كمدافع صريح". وأوضح:"كنت اتمنى أن يكون وليد أزارو موجودا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًّا... تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة.

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وقال إن "أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن. وعلى المستوى الشخصي، كنت اتمنى مزاملته هنا ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع اتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي". وقال بانون: "اعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأوليمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة".

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