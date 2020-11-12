شكرا لقرائتكم شاهد.. وزير الاتصالات يتفقد المركز الأولمبي ويثني على منشئاته وتطوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل المركز الأولمبي لتدريب الفرق القويمه بالمعادي ، اليوم الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات ، حيث قام بزيارة تفقديه لمنشئات المركز من صالات التدريب وكذلك فندق الإقامة وقاعات المحاضرات، حيث اثني وزير الاتصالات بالمستوي المميز للمركز الاولمبي والاستغلال الامثل وتوفير كل الامكانيات في مكان واحد.

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يذكر أن مسئولي المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات والفرق القومية بالمعادي ، قد قاموا بتغير أرضية ملعب كرة اليد داخل المركز، وفقاً لشروط الاتحاد الدولي بأن تكون الأرضية بنفس مواصفات أرضية الملاعب التي تسضيفها مباريات كأس العالم بمصر في شهر يناير المقبل ، حيث يستضيف ملعب كرة اليد بالمركز الأولمبي ، تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم.