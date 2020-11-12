شكرا لقرائتكم الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لـ"محمد عواد" قبل مواجهتى الأهلى ونادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج بدني وتأهيلي خاص لمحمد عواد حارس المرمى وذلك على هامش مران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، ويقوم الحارس بأداء تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب، بجانب بعض التدريبات الأخرى.

وقام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بمتابعة البرنامج الخاص بعواد ، والذي يأتي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للحارس وتجهيزه بأفضل شكل ممكن استعدادا للفترة المقبلة.

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ويستعد الفريق الابيض للمواجهات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

فى سياق أخر ، استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على تسويق الثنائي كريم بامبو وعمر السعيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشرط ضمن صفقات تبادلية مع أندية الدوري المصري، فى ظل عدم توفر سيولة مالية في خزينة نادي الزمالك تسمح بإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل أكثر من نادٍ فى الدورى فى مفاوضات مع كريم بامبو للتعاقد معه، أبرزهم الإسماعيلى، كما ترغب إدارة وادى دجلة فى إعادة عمر السعيد مرة أخرى عقب انتقاله للزمالك منذ 3 مواسم، بخلاف رغبة الإنتاج الحربي في ضم اللاعب في ظل تألق اللاعب داخل صفوف فريق العجلات الحربية.