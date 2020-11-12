شكرا لقرائتكم اختبار طبى لمحمد عبد الشافى أملا فى لحاقه بمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك في شفاء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق قبل مباراة نادي مصر المقرر لها 21 نوفمبر الجارى ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس مصر، حيث ينتظر باتشيكو تقرير طبي من محمد أسامة طبيب الفريق عن الحالة الطبية لمحمد عبد الشافي بعد مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرا.

ويعانى عبد الشافي من كسر في الترقوة تعرض لها في مباراة القمة امام الأهلي في ختام الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1 ، ويؤدي اللاعب برنامج تأهيلي عقب اكتمال شفاءه بعد الجراحة التي خضع لها، واصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، الا ان باتشيكو ينتظر تقرير كامل من طبيب الفريق لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة نادي مصر من عدمها خوفا من التعجل في الدفع باللاعب ويتعرض لمضاعفات، وسيخضع اللاعب لاختبار طبي الاسبوع المقبل لتحديد مصيره من المباراة.

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في نفس السياق طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، ملفا كاملا عن حالة المصابين في الفريق وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذي يشارك في المباريات مصابا بقطع في غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر في دور الـ 8 لكأس مصر ، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الاهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائي أفريقيا، خاصة في ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك ، إلي معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم افريقيا 2022.