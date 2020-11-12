شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. جلسة فنية بين عبدالهادي واللاعبين قبل انطلاق التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، على استاد عبداللطيف أبو رجيلة وذلك من خلال جلسة فنية عقدها معهم .

وشرح عبدالهادي بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين.

وطالب عبدالهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلو ب كما معتاد منهم دائما .

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج بدني وتأهيلي خاص لمحمد عواد حارس المرمى وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويقوم الحارس بأداء تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب، بجانب بعض التدريبات الأخرى.

وقام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بمتابعة البرنامج الخاص بعواد ، والذي يأتي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للحارس وتجهيزه بأفضل شكل ممكن استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للمواجهات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.