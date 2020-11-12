شكرا لقرائتكم الجنايني وجمال محمد على يرافقان بعثة منتخب مصر إلى توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرافق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وجمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ،منتخب مصر خلال توجههم الي توجو لمواجهة منتخب مصر يوم 17 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا التي تستضيفها الكاميرون 2022.

ويغادر منتخب مصر الي توجو فجر يوم ١٥ نوفمبر الجاري علي متن طائرة خاصة تم توفيرها لهم من قبل الشركة الراعية.

يخضع لاعبو منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، لمسحة أخيرة لفيروس كورونا بمعرفة اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف- قبل مباراتهم أمام توجو المقرر لها التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ3 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام بالكاميرون.

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حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على تحفيز اللاعبين معنويًا والتأكيد على قوة فريق توجو والمطالبة بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز خاصة أن المباراة على ملعب الفراعنة، وأيضًا الاستمرار في مواصلة تصدر المجموعة الذى يتواجد الفراعنة حاليًا في المركز الثالث برصيد نقطتين من التعادل مع كينيا وجزر القمر، ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

ويخوض منتخب مصر الأول تدريبه في السابعة والنصف مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة على أن يخوض منتخب توجو تدريبه عقب تدريب المنتخب.