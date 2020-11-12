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الزمالك يجهز محمد عواد ببرنامج بدني وتأهيلي خاص

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جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج بدني وتأهيلي خاص لمحمد عواد حارس المرمى وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويقوم الحارس بأداء تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب، بجانب بعض التدريبات الأخرى.

وقام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بمتابعة البرنامج الخاص بعواد ، والذي يأتي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للحارس وتجهيزه بأفضل شكل ممكن استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للمواجهات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص الجهاز الفني على التركيز خلال هذة الفقرة على بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات، من خلال قيام اللاعبين بأداء بعض التدريبات باستخدام بعض الأدوات التي استقدمها الجهاز بالمران .

ويهدف الجهاز الفني في الوصول بهذه المجموعة المتواجدة إلى أعلى جاهزية بدنية ليكون الجميع على أتم الاستعداد للفترة المقبلة.

 

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