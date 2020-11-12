شكرا لقرائتكم أسوان يضم أحمد سعيد أوكا فى صفقة انتقال حر ويجدد عقد عبد الظاهر موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان في الحصول على توقيع على توقيع اللاعب أحمد سعيد أوكا وسط مهاجم نادى طنطا لمدة موسمين فى صفقة إنتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انتقاله فى حضور سامى الشيشينى مدرب أسوان، كما جدد أحمد عبد الظاهر مهاجم أبناء الجنوب، تعاقده مع أسوان لمدة موسمين، وكان عبد الظاهر قد تعرض في بداية الموسم الماضي لإصابة القطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيب عن أسوان خلال باقى مباريات الموسم.

وضم أسوان 11 لاعب حتى الآن وهم أحمد سعيد أوكا محمد العشرى، و أحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

Advertisements





وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنية. وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة. كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.