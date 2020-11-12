شكرا لقرائتكم وليد سليمان يشارك في مران الأهلي وفحص طبي لمحمد محمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وكان سليمان قد غاب عن مران الفريق الأخير؛ بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، ويخوض الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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فيما حرص محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة ومتابعة المران، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وخضع محمود لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الأهلي، الذي حرص على الحديث معه، للاطمئنان على حالته ومتابعة مستجدات البرنامج العلاجي الذي يقوم بتنفيذه قبل بدء البرنامج التأهيلي.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في غضروف الركبة ويخضع لبرنامج علاجي، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي أجرى له الجراحة.