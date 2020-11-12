شكرا لقرائتكم باتشيكو يقرر منح بن شرقي ومصطفي محمد مهام جديدة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي منح الثنائي مصطفي محمد وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، مهام جديدة فور عودتهما من المشاركة مع منتخبي مصر والمغرب علي الترتيب في تصفيات أمم افريقيا المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان باتشيكو سيعقد جلسة مع الثنائي فور عودتهما من المشاركة الدولية لابلاغهم بالتعليمات الجديدة، وفي مقدمة التعليمات بمنع مصطفي محمد من المساندة الدفاعية للاعبي الوسط حتي يساهم في الضغط علي مدافعي المنافسين ومنع تقدمهم، اما بالنسبة لأشرف بن شرقي فان باتشيكو يرغب في تثبيت مركزه كصانع العاب وليس جناح ، لتعويض الغياب المحتمل ليوسف أوباما عن مباراة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر المقبل في نهائي أفريقيا.

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في نفس السياق طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي، ملفا كاملا عن حالة المصابين في الفريق وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذي يشارك في المباريات مصابا بقطع في غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر في دور الـ 8 لكأس مصر ، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها في مباراة نادي مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس علي مباراة الاهلى والزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائي أفريقيا، خاصة في ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك ، إلي معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى في تصفيات أمم افريقيا 2022.