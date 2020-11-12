باتشيكو يعلن موعد وصوله للقاهرة استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

يصل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، يوم السبت المقبل، قادمًا من بلاده بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها مؤخرًا.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن باتشيكو سيخوض تدريات الفريق يوم الأحد بشكل طبيعي، بعد أن قاد مدحت عبد الهادي المدرب العام خلال الفترة الحالية لحين عودة البرتغالي.

ويستعد الزمالك للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر إلى جانب المواجهة المهمة أمام الأهلي في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 27 من الشهر الجاري.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق نادي مصر في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق طلائع الجيش في دور نصف النهائي بعد أن تغلب على بيراميدز.

أما في المستوى القاري فسيواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب "استاد القاهرة" في 27 من الشهر الحالي.

واستطاع الزمالك الوصول لنهائي دوري الأبطال عقب الفوز على الرجاء ذهابًا وإيابًا بنتيجة (1-0) و(3-1).