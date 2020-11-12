ضربة كبرى في صفوف ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، خضوع مدافع الفريق جو جوميز لعملية جراحية في وتر ركبته اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده إنجلترا.

ونشر بطل الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، ليعلن تعرض قلب دفاعه لإصابة في وتر الركبة اليسرى.

صاحب الـ23 عامًا من المقرر أن يبدأ برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي للريدز، حيث لم يتم وضع أي جدول زمني لعودته.

وأشار بيان ليفربول، إلى أن من المرجح أن يستبعد جوميز لجزء كبير من الموسم الحالي (2020 - 2021) بسبب الإصابة ليوجه ضربة أخرى لمدربه يورجن كلوب.

ويعاني ليفربول من سلسلة إصابات ضربت الفريق في الفترة الأخيرة يأتي في مقدمتها المدافع فيرجيل فان دايك والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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ويغيب أيضًا البرازيلي فابينيو والظهير الأيمن للفريق ترينت ألكسندر أرنولد إلى جانب ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وأصبح أمام كلوب عناصر قليلة في الجانب الدفاعي من خلال تواجد الكاميروني جويل ماتيب والثنائي الشاب ناثانيل فيليبس وريس ويليامز.

ويتواجد ليفربول حاليًا في الترتيب الثالث بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير وبفارق نقطة عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن يستأنف ليفربول مباريات بريميرليج في 21 من الشهر الجاري عندما يواجه فريق ليستر سيتي في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد".

أما على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من خلال الفوز في أول ثلاث مباريات.

ويتواجد ليفربول مع كل من:(أتالانتا الإيطالي - آياكس الهولندي - ميتييلاند الدنماركي).