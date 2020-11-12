تقرير.. التجربة الثالثة.. هل يحقق بانون النجاح مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مركز المهاجم دائمًا ما يكون محل اهتمام مسئولي الأهلي فالهدف البحث عن لاعب هداف يحقق الإضافة لنادي دائمًا ما يريد السيطرة على الألقاب قاريًا ومحليًا، لكن عندما يتحول الاهتمام للتعاقد مع مدافع أجنبي فهنا يكون الحدث استثناء.

بعد شهور من ارتباط اسمه ببطل الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، أعلن الأهلي بصورة رسمية أمس الأربعاء، التعاقد بصورة رسمية مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 2 مليون دولار.

انضمام بانون للأهلي كان مهمًا للنادي الأحمر في ظل الظروف التي تواجه الفريق في الفترة الأخيرة وهنا سلسلة الإصابات التي ضربت الخط الخلفي بداية بتعرض سعد الدين سمير للإصابة بوتر أكيليس أو بإصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي ليكون اختيارات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محدودة بتواجد الثلاثي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة والذي عاد للتدريبات مؤخرًا.

لكن السؤال هنا.. هل يضمن بانون النجاح مع الأهلي بعد تجارب دفاعية سابقة للأجانب في القلعة الحمراء؟

- سجل سلبي:

بداية تعاقد الأهلي مع المدافعين الأجانب كانت في ولاية المدرب الأسبق حسام البدري من خلال الحصول على خدمات المدافع الدولي السوري عبد الله الشامي قادمًا من فريق الصفا اللبناني في صفقة انتقال حر.

تعاقد الأهلي مع الشامي كان في صيف (2017) ولمدة ثلاث سنوات، إلا المدافع السوري لم يظهر ولا مرة بقميص الفريق الأحمر ليكون قرار الرحيل بعد شهور من خلال الاتجاه لصفوف المصري البورسعيدي والذي لعب بديلاً ثلاث مباريات أمام سيمبا التنزاني ولمدة دقيقة في مسابقة الكونفدرالية، ونفس المدة في مباراة الزمالك بالدوري و45 دقيقة في لقاء الرجاء المطروحي.

الصفقة الأجنبية الثانية في الخط الخلفي كانت في موسم (2018 - 2019) وهنا الحديث عن المدافع المالي ساليف كوليبالي القادم في صفقة انتقال حر من فريق مازيمبي الكونغولي.

تعاقد كوليبالي جاء من المدير الفني الفرنسي الأسبق باتريس كارتيرون والذي طلبه لتدعيم الجانب الدفاعي، حيث تم التعاقد مع مدافع منتخب مالي في ذلك التوقيت لمدة موسمين.

كوليبالي شارك مع الأهلي في 22 مباراة بواقع (9 مباريات في مسابقة الدوري) و(13 مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا)

حصيلة كوليبالي مع الأهلي كانت التسجيل في ثلاث مناسبات أمام كل من (تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي) كما سجل هدفًا محليًا أمام فريق المصري البورسعيدي، وصنع هدفين حاسمين في لقاء الاتحاد السكندري والذي حسمه الفريق الساحلي لصالحه بنتيجة (4-3).

كوليبالي رحل عن الأهلي حيث كانت آخر مشاركاته الأفريقية أمام فيتا كلوب الكونغولي في نسخة دوري أبطال أفريقيا (2019) وتحديدًا في ولاية المدرب مارتن لاسارتي.

- هل يحقق بانون النجاح؟:

من المنتظر أن يكون التعاقد مع بدر بانون سيحقق الإضافة لفريق المدرب موسيماني خاصة أن قيمة الصفقة تصل لـ2 مليون دولار.

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أرقام بانون مع الرجاء تعتبر لافتة للنظر خاصة أن المدافع صاحب الـ27 عامًا والذي يصل طوله لـ193 سم كان أحد الركائز الأساسية لفريق الدار البيضاء منذ أن عاد من فترة إعارته عندما كان في فريق نهضة بركان في موسم (2014 - 2015).

ووفقًا لأرقام بانون فإن الأخير شارك في 159 مباراة مع الرجاء في جميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل 15 هدفًا كما صنع ستة أهداف حاسمة.

ويعتبر الموسم الأبرز لبانون تهديفيًا في (2017 - 2018) حيث شارك في 42 مباراة بجميع المسابقات بواقع (24 مباراة في الدوري المغربي) (15 مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا) و(3 مباريات في مسابقة كأس العرش).

وعرف بانون التسجيل في كافة البطولات التي شارك بها خلال هذا الموسم من خلال تسجيله خمسة أهداف في الدوري وهدف في مسابقة دوري الأبطال وآخر في مسابقة كأس العرش.

ويعتبر أهم أهداف بانون خلال هذا الموسم عندما سجل في الدقيقة 88 في شباك الغريم الوداد البيضاوي ليهدي فريقه الفوز بنتيجة (2-1) بعد أن كانت تشير النتيجة بالتعادل لكل جانب.

أهداف بانون المهمة تواصلت مع الرجاء وهنا الحديث عن بطولة السوبر الأفريقي والتي جمعت عملاق الدار البيضاء باعتباره بطلاً للكونفدرالية بمنافسه الترجي والذي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

بانون استطاع التسجيل في شباك الترجي في الدقيقة 64 بعد أن كانت تشير النتيجة لهدف كل جانب، ليهدي قائد الرجاء البطولة لصالح فريقه محققًا لقب أفريقي آخر بعد الفوز بالكونفدرالية.

أما في الموسم الحالي، فاستطاع بانون أن يدخل لفريقه لقب الدوري المغربي بعد منافسة استمرت مع الغريم الوداد البيضاوي حتى الجولة الأخيرة، حيث لم يعرف "الأخضر" لقب البطولة المحلية منذ موسم (2012 - 2013).

وعلى الصعيد الأفريقي، استطاع بانون أن يشارك في تسع مباريات قارية سجل من خلالها ثلاثة أهداف من بينهم هدف في شباك الترجي وفيتا كلوب بدور المجموعات وهدف في لقاء مازيمبي في مرحلة الذهاب بدور الثمانية، لكن مشوار بطل الدوري المغربي توقف عند دور الأربعة عند الخسارة من الزمالك بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ما قدمه بانون مع الرجاء سيكون السؤال هل يحقق المدافع المغربي النجاح مثلما كان عليه مع الرجاء؟ ليرد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي عندما قال في تصريحات عبر "الخليج 365""بانون شخصية قيادية، وكان يلعب لفريق بطولات في المغرب، طريقة لعب بانون وشخصيته تناسب الأهلي ونتمنى له التوفيق".

وبالنظر إلى أرقام لاعبي الأهلي من خلال الثلاثي (ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - رامي ربيعة) فلم يعرف أحد منهم التسجيل سوى الأول والذي أحرز هدفين في الموسم الحالي بواقع بهدف في الزمالك وآخر في لقاء الإياب أمام الوداد البيضاوي المغربي.

بانون سيكون لديه التفوق أيضًا من ناحية الطول عن الثلاثي حيث يُعد رامي ربيعة هو أطول مدافعي الفريق حاليًا بـ186 سم، ثم يليله ياسر إبراهيم بـ185 سم.