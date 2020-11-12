بانون يتحدث عن.. مثله الأعلي.. رقمه المفضل ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، إنه يتمنى ارتداء القميص رقم 13 لأنه رقمه المفضل، كما حرص على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي مساء أمس الأربعاء، التعاقد مع بانون بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2024.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أعرب بانون عن سعادته بالانضمام إلى نادي القرن، مشددًا على نيته في القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

وقال بانون: "الانضمام إلى الأهلي شرف كبير، سأقدم أفضل ما لديّ لإسعاد جماهيره في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية."

وعن مفاوضاته مع الأهلي، قال بانون: "تم حسم الأمر خلال 72 ساعة، تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق (مدير التعاقدات بالنادي) تحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب له شرف كبير".

وتابع: "تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، فضلت عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، فمن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي".

وواصل: "بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية، لكن الأمر بالنسبة لي كان مختلفًا، فقد كانت لديّ رغبة قوية في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي".

وعن المنافسة في مركزه الذي يضم العديد من العناصر المميزة بصفوف الأهلي قال: "المنافسة دائمًا تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني".

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وأضاف المدافع المغربي: "أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، لكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركز المدافع الصريح".

وعن تواصله مع مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلي السابق: "كنت أتمنى أن يكون موجودًا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط بعلاقة قوية".

وأكمل: "أزارو تحدث عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي".

وعن معرفته بلاعبي الأهلي، قال بانون: "أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، شرف كبير التواجد وسط هؤلاء اللاعبين، أعرف أيضًا محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبين كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة".

وعن الرقم الذي يتمنى ارتداءه خلال رحلته مع الأهلي، قال بانون: "أنتظر القميص رقم 13 لأنه رقمي المفضل".

وبسؤاله عن المنافسة المحلية قال: "الأهلي اعتاد حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات".

وعن مثله الأعلى كرويًا، قال بانون إنه يعشق الثنائي المغربي عبد اللطيف جريندو ومهدي بن عطية، مؤكدًا أنه يعتبر الثنائي هو الأفضل له على الإطلاق.

وأتم بانون حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي: "أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي.. أعدكم ببذل كل ما لديّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات".