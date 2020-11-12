باتشيكو يقود تدريبات الزمالك الأحد المقبل

يصل القاهرة السبت المقبل، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من البرتغال، بعد انتهاء إجازته التي

حصل عليها أخيرًا.

من المقرر أن يقود باتشيكو التدريبات الأحد المقبل بشكل طبيعي.

ويقود التدريبات الفترة الحالية مدحت

عبدالهادي، المدرب العام للفريق، لحين عودة باتشيكو.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة، سواء ببطولة كأس مصر، أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.