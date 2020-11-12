مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر الآن على iraqiya sports HD

يتجهز المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الأردني في لقاء ودي يجمع بين المنتخبين اليوم الخميس 12-11-2020، وسيقام اللقاء في دولة الإمارات العربية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة العراق والأردن اليوم، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت العراق ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.

سينقل اللقاء المرتقب حصريًا عبر ثلاث

قنوات فضائية، عبر قناة الأردن الرسمية وعبر القناة العراقية، وعبر قناة أبو ظبي الرياضية

وسيكون لقاء العراق الثاني ضد أوزبكستان في 17 نوفمبر، وذلك تحضيرًا للتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

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وسيكون لقاء النشامى الثاني ضد نسور قاسيون في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ينتهي المعسكر التدريبي الحالي المقام في الغمارات بتاريخ الـ17 من نوفمبر 2020، ثم يعود كل من لاعبي المنتخب الأردني والعراقي إلى بلادهم للانضمام إلى فريقهم ومتابعة المنافسة في المسابقات المحلية.