يتجهز المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الأردني في لقاء ودي يجمع بين المنتخبين اليوم الخميس 12-11-2020، وسيقام اللقاء في دولة الإمارات العربية.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة العراق والأردن اليوم، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت العراق ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.
سينقل اللقاء المرتقب حصريًا عبر ثلاثقنوات فضائية، عبر قناة الأردن الرسمية وعبر القناة العراقية، وعبر قناة أبو ظبي الرياضية.
وسيكون لقاء العراق الثاني ضد أوزبكستان في 17 نوفمبر، وذلك تحضيرًا للتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.
وسيكون لقاء النشامى الثاني ضد نسور قاسيون في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ينتهي المعسكر التدريبي الحالي المقام في الغمارات بتاريخ الـ17 من نوفمبر 2020، ثم يعود كل من لاعبي المنتخب الأردني والعراقي إلى بلادهم للانضمام إلى فريقهم ومتابعة المنافسة في المسابقات المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر الآن على iraqiya sports HD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.