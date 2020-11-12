أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو

رجيلة بشكل طبيعي.

يأتي ذلك عقب عودته من المغرب، أمس، بعد حصوله على إجازة

قصيرة لزيارة أسرته.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة، سواء ببطولة كأس مصر، أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.