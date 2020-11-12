تدريبات خاصة لثنائي حراس شباب الزمالك

أدى ثنائي حراس المرمى، محمد قنديل مواليد ١٩٩٩، وأحمد نادر السيد، مواليد ٢٠٠٣، الذي تم تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات قوية

مع عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

قام عبدالسلام بتدريبهما على بعض الفقرات الخاصة بسرعة رد الفعل، والتسديد من مسافات قريبة، بجانب أمور فنية أخرى.

عقب ذلك قام بإلقاء بعض التعليمات الفنية والنصائح وتصحيح بعض الأمور للثنائي خلال جلسة مطولة معهما، تمهيدًا لتنفيذها في الفترة المقبلة.