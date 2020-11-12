مشاهدة مباراة العراق والأردن online بث مباشر الاردن ضد العراق

مباراة ودية ممتعة تجمع بين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي ضن الوديات الدولية.

يستضيف ستاد ذا سفن بالإمارات العربية المتحدة هذا اللقاء الذي يقام يوم الخميس 12/11/2020 الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٢هـ.

وكان هناك العديد من التقارير تشير إلى احتمالية إلغاء هذه المواجهة بسبب فيروس

كورونا ، لكن في الأخير تقرر إقامة اللقاء.

موعد مباراة الأردن والعراق والقنوات الناقلة

تقام مباراة العراق والأردن يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة

المباراة

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الملعب

الموعد

القناة الناقلة

الأردن - العراق استاد ذا سفن الخميس 12 نوفمبر 2020،

26 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر

Jordan Sport HD

Al Iraqiya Sports HD