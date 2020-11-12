منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوال الإنجليزي

أوضح ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب دون 20 عاما، موقفه من ضم رامزحفظ الله لاعب ميلوال الإنجليزي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.

وقال ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، إن مسؤولو اتحاد الكرة، قاموا بمخاطبة نادي ميلوال الإنجليزي في 4 أكتوبر الماضي بطلب منه، لضم اللاعب رامز حفظ الله، لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أنه طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب.

Advertisements

وتابع، أعلن الاتحاد المغربي، أمس الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود أطلس، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصري، ضم

اللاعب فى خطاب رسمي أرسله إلى النادى الإنجليزي.

وحصل المنتخب على راحة سلبية اليوم الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويستعد منتخب الشباب، لخوض فعاليات بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.