بيراميدز يتوصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي لضم محمد أمين بن عمر

توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع الدولي التونسي محمد أمين بن عمر، لاعب النجم الساحلي، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يوقع بن عمر على عقود انضمامه لبيراميدز لفترةتمتد لثلاثة مواسم مقبلة، براتب يصل إلى٨٠٠ ألف دولار سنويًا.
اتفق النجم التونسي مع إدارة النجم الساحلي، على فسخ تعاقده مع النادي مقابل تنازله عن مستحقاتهالتي تقدر بـ500 ألف دولار، تمهيدًا لرحيله إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.
كان بيراميدز أعلن مساء أمس عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي، بجانب الإعلان عن تولي الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مهمة المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي عقد باستاد الدفاع الجوي.
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