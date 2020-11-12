شوقي غريب يدرس ضم محمد صلاح وتريزيجية وحجازي للمنتخب الأولمبي

أكد عمر ربيع ياسين، أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي يدرس ضم بعض اللاعبين في أولمبياد طوكيو.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، أن شوقي غريب يدرس ضم كلا من محمود حسن تريزيجيه،

محمد صلاح، أحمد حجازي لصفوف المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أن هناك لاعبين آخرين مرشحين للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في الاولمبياد مثل محمد الشناوي.