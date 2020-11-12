ميلان يوجه أنظاره نحو نجل بطل كأس العالم ليليان تورام

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إيسي ميلان وضع أنظاره على نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ماركوس تورام، ويمكن أن يتخذ النادي الإيطالي خطوة من أجل ضمه في الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن ميلان انضم إلى سباق التعاقد مع ماركوس تورام؛ حيث يراقب الروسونيري اللاعب الفرنسي وقد تبعه كشافة النادي في عدة مناسبات بما في ذلك ضد إنتر ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

أعرب ملاك نادي إيسي ميلان، شركة إليوت للإدارة عن سعادتهم الكبيرة بتقدم الفريق هذا الموسم، وأبدوا استعدادهم لمنح المدير الفني للفريق، ستيفانو بيولي صفقة قوية، في حال التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يقدر سعر تورام بحوالي 35 مليون يورو.

ميلان ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا؛ حيث وضع كل من: يوفنتوس، وبرشلونة، والإنتر، ومانشستر سيتي أنظارهم مؤخرًا على تورام من أجل تعزيز الهجوم، قبل بداية الموسم القادم.

نجم مونشنجلادباخ كان قد صرح سابقًا أنه من محبي الأحمر والأسود (الروسونيري)، قائلًا: “لا أعرف لماذا، ولكن عندما لعب والدي (ليليان تورام) ليوفنتوس، قمت بتشجيع ميلان. لقد أعجبت بأندريه شيفتشينكو، وهرنان كريسبو“.

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وكان تورام قد لفت الأنظار مع مونشنجلادباخ، عندما سجل هدفين في شباك ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل تورام في أول موسم له مع مونشنجلادباخ 14 هدفًا وصنع تسعة أهداف، بينما في الموسم الحالي لعب 11 مباراة حتى الآن، وجد الشباك في ثلاث مناسبات وقدم خمس تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن ماركوس تورام، نجل ليليان المدافع الدولي السابق المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 1998 ولقب بطولة أمم أوروبا (يورو) 2000، كان قد تلقى الدعوة الأولى لتمثيل منتخب الديوك.

حيث شارك نجل نجم يوفنتوس وبرشلونة السابق في ودية فرنسا وفنلندا أمس؛ المباراة التي خسرها الديوك بهدفين مقابل لا شيء.