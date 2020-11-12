مدرب آخر في قائمة مانشستر يونايتد غير بوتشيتينو لاختيار خليفة سولشاير

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، يوليان ناجلزمان ضمن حساباته لخلافة المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير.

وبحسب شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تفكر في إقالة سولشاير حاليًا، لكن النادي الإنجليزي يضع ناجلزمان ضمن حساباته تمامًا مثل مدرب توتنهام هوتسبير السابق، ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان المدرب البالغ من العمر 33 عامًا فقط، بدأ مسيرته التدريبية في سن صغيرة مع فريق هوفنهايم الألماني، ثم تولى تدريب لايبزيج في صيف 2019، وتمكن من قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنهى موسم 2019/20 من الدوري الألماني في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر 2018، قبل أن يصبح مديرًا فنيًا للشياطين الحمر بشكل كامل في مارس 2019، بعد الفوز على باريس سان جيرمان في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للتقارير، فإن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودورد متردد في إقالة مدرب رابع في غضون سبع سنوات فقط، لكن يظل من الصعب تجاهل وجود بوتشيتينو، الذي ظل عاطلًا عن العمل لمدة عام كامل منذ مغادرته توتنهام.

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فيما لعب ناجلزمان دورًا مهمًا في تحويل مهاجم تشيلسي الجديد، تيمو فيرنر إلى أحد أقوى المهاجمين في الكرة الأوروبية، كما ساعد في تطور مسيرة المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي كان يتطلع مانشستر يونايتد إلى ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المفارقات أن سولشاير المهدد بالإقالة حاليًا تفوق على ناجلزمان قبل أسبوعين، عندما قدم اليونايتد أفضل أداء له في الموسم حتى الآن، وفاز بنتيجة (5-1) على لايبزيج بملعب أولد ترافورد.

يذكر أن اليونايتد يقبع في المركز الرابع عشر، بعد أن حصد عشر نقاط فقط من سبع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.