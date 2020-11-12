شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر منتخب السلة بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إلغاء كافة معسكرات المنتخب الخارجية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الوطني بمعسكر في صربيا، استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة ببطولة إفريقيا، المقرر إقامتها من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتستضيف صالة الاتحاد السكندري مباريات التصفيات، وتضم المجموعة مصر والمغرب وأوغندا والرأس الأخضر.



وتضم قائمة منتخب مصر كل من: «أحمد عادل، هيثم كمال، عمر طارق، يوسف شوشة، حاتم بحيري، وليد عبدالجواد، باسم سعيد، عمر عزب، عمرو الجندي، محمد أبوالنصر، إيهاب أمين».