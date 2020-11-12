شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فودة يزور معسكر النادي المصري بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة بزيارة لمعسكر إعداد فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم بقيادة المدير الفنى كابتن على ماهر للموسم الرياضي القادم 20/21 للدورى الممتاز بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ .

يشار إلى أن المعسكر لمدة عشرة أيام بدأت من السبت الماضي، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب المدينة الشبابية تحت قيادة على ماهر المدير الفني، ومحمد عبد الكريم المدرب العام.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء، باختيار الفريق مدينة شرم الشيخ معسكر لهم وطالب بنشر هذه المبادرة لجميع النوادي المصرية والعربية والدولية نظراً لما تتمتع به شرم الشيخ من مناخ معتدل طوال العام وإمكانيات رياضية حديثة .