شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يطالب اللاعبين بالتركيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يجري حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيله بمقر النادي حرص خلالها على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين.

وطالب عبدالهادي، الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلو ب كما معتاد منهم دائماً .

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يطالب اللاعبين بالتركيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.