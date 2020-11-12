شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز.. «ليست فاروق مقابل الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن كواليس الصفقة التبادلية التي قد يتمها مجلس إدارة النادي الأهلي، مع نظيره في نادي بيراميدز.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود صفقة تبادلية تقضي بانتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز، وانضمام محمد فاروق لصفوف الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك بالفعل مناقشات حول إتمام صفقة تبادلية بين الناديين بانتقال إيريك تراوري لصفوف الأهلي، في مقابل حصول بيراميدز على أحمد الشيخ بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأكد المصدر أن المفاوضات الجارية تهدف إلى محاولة إدارة الأهلي لتخفيض المبلغ المطلوب من بيراميدز وهو 5 ملايين جنيه بجانب الشيخ.