شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإنتاج الحربي يضم «الشبيني» من حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي مسؤولو نادي الانتاج الحربي إجراءات ضم محمد الشبيني، لاعب نادي حرس الحدود، إلى صفوف الفريق لمدة ٤مواسم بداية من الموسم المقبل.
وقام «الشبيني« بالتوقيع علي عقود انضمامه رسميًا في وجود وكيل أعماله أسامه فرحات.
وأبدي «الشبيني« سعادته بالانضمام للإنتاج الحربي مؤكدًا أن سيبذل قصاري جهده من اجل إثبات وجوده.
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