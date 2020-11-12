شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف، وكان في استقباله اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص.

وتقام البطولة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ في الفترة من 11 الي 15 نوفمبر الجاري، وهي المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة و مياه مفتوحة للمراحل السنية بدءًا من ١٥ سنة أولاد وبنات وحتى مرحلة العمومى رجال وسيدات.

يشارك فى البطولة ٢٤٠٠ سباحاً وسباحة يمثلون عدد ٨٢ نادياً من أندية الاتحاد على مستوى الجمهورية.

من جانبه أبدى محافظ جنوب سيناء سعادته لإقامة هذه البطولة على أرض مدينة شرم الشيخ الساحرة، مؤكداً دعمه الكامل لمثل هذه البطولات متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

وقام الكابتن سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والانقاذ بتكريم محافظ جنوب سيناء وإهدائه درع البطولة لجهوده المتميزة في انجاح هذه البطولة، كما قام أيضاً بإهداء درع البطولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

Advertisements