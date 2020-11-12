شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد مباراة مصر وتوجو و القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستنطلق السبت المقبل في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في ستاد القاهرة الدولي.

ماهي القنوات الناقلة للمباراة؟

1-على شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية

2-على التردد الأرضي لقناة on time .

كيف يمكن تشغيل التردد الأرضي لقناة on time؟

1- إذا كان تليفزيونك به إريـال داخلي افصل «جاك الدش»، ثم قم بتشغيل الإريـال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

2-- إذا لم يكن بالتلفزيون إريـال داخلي أو تسكن في منطقة بها أبراج سكنية ضخمة، تحجب الاستقبال، افصل طبق الدش، وأحضر «جاك» التليفزيون به مكان لطرفي سلك، ثم أحضر سلك الإريـال القديم أو سلك عادى بطرفين ووصل السلك في الـ«جاك» على أن يكون طرف السلك في إحدى نوافذ منزلك أو البلكونة، ثم ابحث في تردد UHF من خلال ريموت التليفزيون ستجد القنوات الأرضية.

من هو مخرج المباراة وما عدد الكاميرات الناقلة ؟

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تقرر اختيار خالد عبد العاطي، لإخراج المباراة وتقرر التصوير بـ12 كاميرا وهو نفس عدد الكاميرات المقرر تصوير بها مباراة الاهلي والزمالك في نهائية ابطال الدوري الافريقي في 27 من الجاري.

كان منتخب مصر تعادل منتخب جزر القمر بدون أهداف، في الجولة الاولي، وتعادل أيضا في المباراة الثانية مع منتخب كينيا علي ملعب برج العرب، واصبح يحتل المركز الثالث في المجموعة.