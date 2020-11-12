شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي الجديد يكشف سر تفضيلة رقم «13» في القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، عن أحلامه وطموحاته ورسالته للجماهير، مؤكدًا أنه يتطلع إلى بداية قوية مع نادي القرن، ويثق في قدراته جيدًا، ولديه إيمان شديد بالنجاح، ويعلم أن الأهلي نادٍ كبير جدًّا، ومن ثم يحتاج إلى جهد مضاعف حتى يكون عند حسن ظن جماهيره الكبيرة.

وعن الرقم الذي يتمنى ارتداءه خلال رحلته مع الأهلي، قال بانون: «أنتظر القميص رقم ١٣، لأنه رقمي المفضل».

وأكد المدافع المغربي أنه متابع للنادي الأهلي محليًّا وقاريًّا، وشاهد تتويج الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري، وأيضًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف أن الأهلي اعتاد على حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، ومن ثم أتطلع إلى تكرار نفس الإنجازات وأنا لاعب بين صفوفه.

وقال: «الدوري المصري قوي للغاية، ونفس الأمر بالنسبة إلى نظيره المغربي، وأرى أن أغلب الدوريات الإفريقية باتت قوية وتطورت بشدة، وكرة القدم أصبحت أكثر شراسة، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، مما يتطلب بذل مجهود مضاعف من أجل النجاح مع النادي الأهلي».

وأضاف: «أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات».

وأكد بانون أن الأهلي سيكون بوابته لتثبيت أقدامه في حسابات الجهاز الفني للمنتخب المغربي، خاصة أن الأهلي نادٍ كبير وعريق، والنجاح معه يساعد جميع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم، خاصة على مستوى منتخباتهم الوطنية.

وعن مثله الأعلى كرويًّا، قال بانون إنه يعشق الثنائي المغربي عبداللطيف جريندو ومهدي بن عطية، مؤكدًا أنه يعتبر الثنائي هو الأفضل له على الإطلاق.

وانتقل بدر بانون إلى الحديث عن علاقته مع نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع ناديه السابق وجماهيره، ويود أن يشكرهم بعد السنوات الطويلة التي قضاها داخل أروقته، مؤكدًا أنه يفتخر بتجربته مع الرجاء التي شهدت تتويجه بالعديد من البطولات، مشددًا على أنه لم ولن ينسى دعم جماهير الرجاء له حتى أصبح أحد نجوم الكرة المغربية.

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وتحدث نجم الأهلي الجديد عن حياته الأسرية، مؤكدًا أنه متزوج ولديه طفل، ويقضي أغلب اوقات فراغه بعيدًا عن الكرة في المنزل مع أسرته، التي تسانده بقوة في مسيرته الكروية.

أضاف: «والدي ووالدتي أهم شيء في حياتي مع زوجتي وابني بالطبع، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن أسرتي (والدي ووالدتي) كانت خير داعم ومساند لي منذ الصغر، وبالطبع أتوجه إليهما بالشكر وإلى زوجتي أيضًا، التي تحملت الكثير جدًّا معي في رحلتي مع الكرة، ما بين مواقف إيجابية وأخرى سلبية، وكانت معي «على الحلوة والمرة».

وتابع: «عندما تلقيت عرض الأهلي أبلغت أسرتي أنني أمتلك عرضًا من نادٍ كبير جدًّا، ويعد الأكبر في القارة الإفريقية، وانتظرت حسم الأمور رسميًّا، ولكن التقارير المغربية أزاحت الستار عن نجاح المفاوضات، فأبلغتهم، وباركوا لي خطوة انتقالي إلى النادي الأهلي، وتمنوا لي التوفيق في خطوتي، وأن يحالفني التوفيق في تقديم مشوار ناجح مع كبير القارة الإفريقية».

ووجه بدر بانون في النهاية رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: «أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي.. أعدكم ببذل كل ما لديَّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات