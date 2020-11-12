شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمهل وادي دجلة لحسم موقف «بيكهام».. و«جلال» البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، موعدًا أخيرًا لانتظار رد إدارة نادي وادي دجلة بشأن طلب القلعة الحمراء التعاقد مع أحمد رمضان «بيكهام» لاعب فريق الغزلان.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة الأهلي حددت الموعد بعدما لاحظت مماطلة دجلة في الرد على طلب التعاقد ووضع العراقيل لإفساد الصفقة، فيما وضع مسؤولو الأهلي أسامة جلال، مدافع إنبي، كحل بديل في حالة فشل إتمام صفقة «بيكهام».

على أن يقدم الأهلي عرضًا لنادي إنبي، يقضي بدفع 10 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين إعارة، أو 12 مليون جنيه كسعر نهائي لبيع «جلال».