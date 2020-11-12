شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمهل وادي دجلة لحسم موقف «بيكهام».. و«جلال» البديل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، موعدًا أخيرًا لانتظار رد إدارة نادي وادي دجلة بشأن طلب القلعة الحمراء التعاقد مع أحمد رمضان «بيكهام» لاعب فريق الغزلان.
وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة الأهلي حددت الموعد بعدما لاحظت مماطلة دجلة في الرد على طلب التعاقد ووضع العراقيل لإفساد الصفقة، فيما وضع مسؤولو الأهلي أسامة جلال، مدافع إنبي، كحل بديل في حالة فشل إتمام صفقة «بيكهام».
على أن يقدم الأهلي عرضًا لنادي إنبي، يقضي بدفع 10 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين إعارة، أو 12 مليون جنيه كسعر نهائي لبيع «جلال».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,881
-
تعافي
100,662
-
وفيات
6,405
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يمهل وادي دجلة لحسم موقف «بيكهام».. و«جلال» البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.