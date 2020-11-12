شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من السبت، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل.

وكان الفريق قد فاز في أولى مباريات الودية أمس برباعية نظيفة أمام فريق أبوشحاتة