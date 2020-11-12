شكرا لقرائتكم الطائرة تستبعد 3 مرشحين من انتخابات الاتحاد المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى باستبعاد 3 مرشحين من إنتخابات الإتحاد المقبلة المقرر أن تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل فى الجمعية العمومية للإتحاد ، و هما الثلاثى أحمد عبد الدايم على مقد الرئيس و الثنائى أحمد حاتم و تامر على على العضوية .

ومن جانبه قال سامح حمدى أن استبعاد أحمد عبد الدايم من الترشح على الرئاسة بسبب إقالته مسبقا من منصب المدير التنفيذى للاتحاد و تحويله للتحقيق .



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أسماء جميع المرشحين على جميع المقاعد كالتالى :

الرئاسة بترتيب التسجيل

١- فؤاد عبد السلام

٢- عبد الحميد الوسيمي

٣- أحمد عبد الدايم

٤- شريف الشمرلي

نائب الرئيس بترتيب التسجيل

١- سيف أبو النجا

٢- عمرو مخلوف

٣- هناء حمزة

أمين الصندوق بترتيب التسجيل

١- عايدة إسماعيل

٢- أميرة عبد السلام

٣- هويدا مندي

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الأعضاء بترتيب التسجيل

١- محمود الفقي

٢- حسين السرجاني

٣- شوكت صابر

٤- أيمن عبد الرحيم

٥- منير عطيه

٦- أحمد الشناوي

٧- أحمد البنا

٨- أحمد الشموتي

٩- خالد أبو المعاطي

١٠- طلعت الطوبشي

١١- تامر بيبرس

١٢- رضا الغزالي

١٣- عادل المغاوري

١٤- محمد فرج

١٥- حاتم شعلان

ومن جانبه، كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع هو وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر الجارى موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات.