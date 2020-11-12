شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أحمد حجازى تعرض لضغوط من ويست بروميتش للرحيل لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق كواليس رحيل أحمد حجازى مدافع الفراعنة من الدوري الإنجليزى لصفوف اتحاد جدة السعودى ، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أحمد حجازى كلمنى ساعة وربع فى التليفون قبل انتقاله للدوري السعودى وشرحلى أنه تعرض لضغوط كبيرة من ناديه ويست بروميتش الانجليزى للرحيل ، بلغوه أنهم محتاجين فلوس ولازم يبيعوه".

ويضيف ضياء السيد :"حجازى رفض وكان حابب يكمل فى الدوري الانجليزى ولكن ناديه ضغط على المدرب للموافقة وحجازى خاف يكمل يقعد على الدكة فإضطر للرحيل على سبيل الاعارة للدوري السعودى ، واتفقت معاه على أنه الاهم أنه يلعب ويشارك وتبقى مرحلة للعودة مرة أخرى للاحتراف الاوربى ، محدش عارف الفترة الجاية تحمل ليه إيه ".

وتابع ضياء السيد :"ويست بروميتش واضح انهم الاقرب للعودة للقسم الثانى بالدوري الانجليزى لم يفوزوا فى أى مباراة ولم يضموا لاعبين مميزين بسبب قلة الاموال ، وحجازى لاعب ملتزم وبيسمع الكلام وعنده عقلية تخليه يعرف يحافظ على مستواه والدوري السعودى دوري قوى مش ضعيف".

وعن مستوى محمد الننى قال ضياء السيد :" الننى صمد فى وجه كل التحديات التى واجهته ، طبيعى أى لاعب يخرج من الدوري الانجليزى ويروح تركيا تبقى الخطوة الجاية ليه انتقال اقل لنادى أقل ، كان نفسى الننى يخرج من ارسنال لنادى أفضل من الاحتراف التركى ولكن الننى فعلها وتـألق واستطاع فى فترة الاعداد أن يقنع مدربه ويحجز مكان أساسى فى تشكيلة الارسنال ".

وعن مواجهتى مصر مع توجو قال ضياء السيد :" لازم نكسب المباراتين ، مفيش حاجة اسمها تعادل بره الارض دى نغمة انتهت ، واحنا قادرين على الفوز بالست نقاط".

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وكان اتحاد جدة، قد نجح فى الإتفاق مع وست بروميتش، على ضم أحمد حجازى، قبل نهاية الميركاتو الصيفى فى الدوري السعودي، لمدة موسم على سبيل الاعارة .

وانضم حجازى، صاحب الـ29 عاما، لصفوف الفريق الإنجليزي في صيف عام 2017، على سبيل الإعارة من النادى الأهلى، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم، بعد المستويات الرئاعة التي قدمها اللاعب مع الفريق.

ولعب أحمد حجازي، مع وست بروميتش ألبيون، 104 مباريات في جميع المسابقات، بواقع 39 مباراة في الدوري الإنجليزي، 56 مباراة في دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، 6 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي و 3 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح أحمد حجازى، في تسجيل 4 أهداف مع وست بروميتش، بواقع هدفين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ويستعد أحمد حجازى، للإنضمام لصفوف منتخب مصر، لخوض مواجهتى منتخب توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.