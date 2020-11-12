شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى يتحدى: سأحارب لحصد دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن حلمه هو تتويج الفارس الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يستعد الأبيض لمواجهة غريمه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري.

ونشر أحمد مرتضي على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيها : "هناك أوقات بتكون لأبد أن تقف وتتحمل وتحارب من أجل حلمك، وتنسى كل الخصومات المحيطة به حتى لا يعطلك شيء عن حلمك..أنا حلمي الزمالك يكون بطل إفريقيا ان شاء الله، طمعان في توفيق وكرم ربنا".





و نجح الزمالك في التأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما انتصر على الرجاء المغربي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يعيش نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار الكروي في ظل المشاكل الإدارية التي تطارد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، خاصة بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، بخلاف التركيز على نهائي أفريقيا ضد الأهلي وهي الأحداث التي لعبت دورا في تأجيل حسم العديد من الملفات الحاسمة داخل الزمالك.

وأبرز الملفات التي تم إرجائها:

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تأخير ملف الصفقات



تأخر مسئولو نادي الزمالك في حسم ملف الصفقات الجديدة، حيث اكتفى مسئوليه بحسم صفقة شراء التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي السابق، فيما يتبقى أكثر من لاعب ضمن اهتمامات القلعة البيضاء مثل نبيل دونجا ورجب بكار وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور رباعي بيراميدز، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهم حتى الآن.

إرجاء موقف المعارين



أرجأ مسئولو الزمالك حسم موقف اللاعبين المعارين سواء العائدين أو الذين سيتم الاستغناء عنهم مثل أحمد فتوح وأحمد كابوريا ومحمد اشرف روقا ومعروف يوسف وحميد أحداد، حيث لم يتم مصير سوى الثنائي رزاق سيسيه بعد تجديد اعارته للاتحاد السكندري وأحمد رفعت الذي انتقل للمصري بشكل نهائي.

تجديد عقود الكبار



أجل مسئولو الزمالك تجديد عقود اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما بسبب التركيز على النهائي الافريقي، وخشية من انشغال اللاعبين بملف التركيز، لرغبة جهاز الكرة بالقلعة البيضاء في إضفاء جو من التركيز والتحضير قبل موقعة نهائي افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري ضد الأهلي على استاد القاهرة.