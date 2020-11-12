شكرا لقرائتكم رجب بكار يخرج من حسابات الأهلي رغم عودة العلاقات مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز من حسابات الأهلي لتدعيم دفاعه بعد رحيل أحمد فتحي، وذلك رغم عودة العلاقات بين الناديين خلال الساعات الماضية، حيث أكدت الإدارة الحمراء أنه سيتم الاعتماد على محمد هاني بشكل أساسي فيما أنهى النادي اتفاقه لاستعادة أحمد رمضان بيكهام من دجلة، وتلقى رجب بكار العديد من العروض الأخري أبرزها من الزمالك وسموحة وأحد الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الثانية إلا أن اللاعب لم يحدد وجهته المقبلة حتى هذه اللحظة.

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واقترب الأهلي من ضم محمد فاروق لاعب بيراميدز فيما نجح الأخير في التوصل لاتفاق لضم أحمد الشيخ، وذلك بعد أن عقد عمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

في الوقت الذي وافق بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، ورفض الشيخ فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.