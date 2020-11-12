شكرا لقرائتكم تعرف علي أول طلب للمغربي بدر بانون في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي لينضم لقائمة الفريق بداية من الموسم المقبل، في اطار رغبة إدارة الأهلي في دعم دفاعات الفريق الذي يعاني من أزمات كبيرة بسبب إصابة عدد من لاعبيه.

بدر بانون الذي وقع علي عقود انضمامه للأهلي رسميا منذ أيام، طلب من مسئولي الأهلي أن يرتدي رقمه المفضل وهو 13 ، إلا أن مسئولي الأهلي لم يمنحوا اللاعب أي رد بشأن طلبه قبل استئذان علي لطفي حارس مرمي الفريق والذي يرتدي نفس الرقم منذ انضمامه لصفوف الأهلي.

من جانبه أعرب المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى المنتقل من صفوف نادى الرجاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادى القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء. وقال بانون إن الانضمام للأهلى شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره فى كل مكان، والمساهمة فى زيادة حصيلة النادى من البطولات المحلية والقارية.

وأضاف بانون، أن المفاوضات مع الأهلى لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال 72 ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادى، قائلا، «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، وتحدث معى عن رغبة الأهلى فى ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادى القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالى وانتهى الأمر سريعًا، فى ظل تقارب وجهات النظر وتلاقى الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة فى المفاوضات».

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وأكد مدافع الأهلى الجديد أنه فضل عرض الأهلى على العديد من العروض الأفريقية والخليجية، خاصة أن نادى القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أى لاعب مجرد التفكير أو التردد فى عرض الأهلي، لهذا حسم «بانون» الأمر سريعًا ووافق على الفور.

وأضاف بانون أن اللعب للأهلى خطوة مهمة جدًّا فى مشواره الكروى، وتحتاج للكثير من الجهد والعرق لإثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلى الكبيرة، التى ويعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع بانون، «بعض لاعبى شمال أفريقيا يميلون إلى اللعب فى أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة لى كان مختلفًا، فقد كانت لدى رغبة قوية جدًّا فى تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذى يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق فى حجم الأهلى مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندنى الجميع، وأن يكتب الله لى النجاح فى خطوتى الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلى ومسئوليه».

وأكد المغربى بدر بانون، نجم الأهلى الجديد المنتقل من صفوف نادى الرجاء المغربي، ثقته فى نفسه وفى قدرته على تحمل كل هذه الضغوط، مشددًا على أن تجربته الطويلة مع الرجاء المغربى بجماهيريته العريضة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات، التى ستساعده حتما على النجاح فى تجربته مع الأهلي.