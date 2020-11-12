شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن تكريم محمد صلاح: سعيد بأنني قمت بتدريبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه فخور بالتكريم الذي حصل عليه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، مبديا أيضا سعادته بالإشادة التي حصل عليها منه وأنه أحد المؤثرين في مسيرته الكروية، وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "سعيد للغاية بالتكريم الذى حظى به محمد صلاح، وسعيد بأنني قمت بتدريبه، وأنني أحد الذين أثروا فيه خلال مسيرته الكروية".

وأضاف: "التكريم الخاص بصلاح جاء متأخر لأنه كان مخطط له من فترة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، لأن كل اللاعبين بتقدير الإعلام والجمهور "مكرمين"، ولكن التكريم داخل بلده أمر مختلف تمامًا، ويجب توجيه الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، لأنه ممثل الدولة والتي حرصت على تكريم صلاح".

وواصل: "أرشح كلا من أيمن أشرف وطارق حامد وأحمد حسن كوكا، للمشاركة في الدفاع والوسط والهجوم، بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبوها وتألقهم في الفترة الماضية مع أنديتهم، ويجب أن تكون الدكة لها ثقل أيضًا مثل السولية".

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وأردف: "مصطفى محمد سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، وكذلك عمرو السولية، الفريق القوي يضم 11 لاعبا جيدا في المستطيل الأخضر، وكذلك في البدلاء، عمرو السولية والنني يقدمان مستويات جيدة، لكن الأفضلية للثنائي المتفاهم مع بعضهما".

وأشاد ضياء السيد، بمستوى محمد النني، وقال: "استطاع إثبات ذاته، وخرج للإعارة من أجل المشاركة، وارتيتا مقتنع به في آرسنال، ولذلك قدم مستوى جيد كما أنه يمتلك قدرات هائلة، وآرسين فينجر أشاد به سابقا وأنه حل جيد ومتاح لكل اللاعبين".

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تخصيص جائزة سنوية باسم محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف فى ليفربول الإنجليزى، تمنح لأفضل لاعب فى الدوري المصرى، تكريماً للمجهودات التى يقدمها صلاح على مستوى الكرة العالمية بالفوز بثالث أفضل لاعب فى العالم وأفضل لاعب فى أفريقيا موسمين متتاليين، وتتويجه بدوري أبطال اورربا مع ليفربول الإنجليزي.

وأقام اتحاد الكرة أمس، الأربعاء، برئاسة عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، حفل تكريم لمحمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول، بأحد فنادق التجمع الخامس، على هامش معسكر المنتخب فى إطار الاستعداد لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبرالجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وأبدى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول، سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا شكره للوزير لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.