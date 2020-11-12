شكرا لقرائتكم بدر بانون: حسمت مفاوضاتي مع الأهلي في 72 ساعة لأن اللعب لنادي القرن شرف كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادي القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

وقال بدر بانون إن الانضمام إلى الأهلي شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال ٧٢ ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادي. وقال: «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات».

وأكد مدافع الأهلي الجديد أنه فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي، لهذا حسم «بانون» الأمر سريعًا ووافق على الفور.

أضاف بانون أن اللعب للأهلي خطوة مهمة جدًّا في مشواره الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة، التي ويعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع: «بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة إليَّ كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه».

وأكد المغربي بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، المنتقل من صفوف نادي الرجاء المغربي، ثقته في نفسه وفي قدرته على تحمل كل هذه الضغوط، مشددًا على أن تجربته الطويلة مع الرجاء المغربي بجماهيريته العريضة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات، التي ستساعده حتما على النجاح في تجربته مع الأهلي.

وقال: «سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا».

وعن المنافسة في مركزه، الذي يضم العديد من العناصر المميزة بصفوف الأهلي قال: «المنافسة دائمًا تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني».

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واضاف بانون: «أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي مدافعًا صريحًا». وانتقل مدافع الأهلي الجديد للحديث عن مواطنه وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، وقال: «كنت أتمنى أن يكون موجودًا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًّا». أضاف: «وليد أزارو تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى مزاملته في صفوف الأهلي ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي».

وقال بانون: «أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة». وتابع: «شرف كبير أيضًا الوجود مع لاعبي الأهلي الذين طالما حلمت باللعب معهم لتمثيل نادي القرن، وبالطبع أعرف محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبون كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة».

وتحدث بدر بانون، عن أحلامه وطموحاته ورسالته للجماهير، مؤكدًا أنه يتطلع إلى بداية قوية مع نادي القرن، ويثق في قدراته جيدًا، ولديه إيمان شديد بالنجاح، ويعلم أن الأهلي نادٍ كبير جدًّا، ومن ثم يحتاج إلى جهد مضاعف حتى يكون عند حسن ظن جماهيره الكبيرة.

وعن الرقم الذي يتمنى ارتداءه خلال رحلته مع الأهلي، قال بانون: «أنتظر القميص رقم ١٣، لأنه رقمي المفضل». وأكد المدافع المغربي أنه متابع للنادي الأهلي محليًّا وقاريًّا، وشاهد تتويج الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري، وأيضًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. أضاف أن الأهلي اعتاد على حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، ومن ثم أتطلع إلى تكرار نفس الإنجازات وأنا لاعب بين صفوفه.

وقال: «الدوري المصري قوي للغاية، ونفس الأمر بالنسبة إلى نظيره المغربي، وأرى أن أغلب الدوريات الإفريقية باتت قوية وتطورت بشدة، وكرة القدم أصبحت أكثر شراسة، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، مما يتطلب بذل مجهود مضاعف من أجل النجاح مع النادي الأهلي». وأضاف: «أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات».

وأكد بانون أن الأهلي سيكون بوابته لتثبيت أقدامه في حسابات الجهاز الفني للمنتخب المغربي، خاصة أن الأهلي نادٍ كبير وعريق، والنجاح معه يساعد جميع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم، خاصة على مستوى منتخباتهم الوطنية.

وعن مثله الأعلى كرويًّا، قال بانون إنه يعشق الثنائي المغربي عبد اللطيف جريندو ومهدي بن عطية، مؤكدًا أنه يعتبر الثنائي هو الأفضل له على الإطلاق. وانتقل بدر بانون إلى الحديث عن علاقته مع نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع ناديه السابق وجماهيره، ويود أن يشكرهم بعد السنوات الطويلة التي قضاها داخل أروقته، مؤكدًا أنه يفتخر بتجربته مع الرجاء التي شهدت تتويجه بالعديد من البطولات، مشددًا على أنه لم ولن ينسى دعم جماهير الرجاء له حتى أصبح أحد نجوم الكرة المغربية.

وتحدث نجم الأهلي الجديد عن حياته الأسرية، مؤكدًا أنه متزوج ولديه طفل، ويقضي أغلب اوقات فراغه بعيدًا عن الكرة في المنزل مع أسرته، التي تسانده بقوة في مسيرته الكروية.

أضاف: «والدي ووالدتي أهم شيء في حياتي مع زوجتي وابني بالطبع، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن أسرتي (والدي ووالدتي) كانت خير داعم ومساند لي منذ الصغر، وبالطبع أتوجه إليهما بالشكر وإلى زوجتي أيضًا، التي تحملت الكثير جدًّا معي في رحلتي مع الكرة، ما بين مواقف إيجابية وأخرى سلبية، وكانت معي «على الحلوة والمرة». وتابع: «عندما تلقيت عرض الأهلي أبلغت أسرتي أنني أمتلك عرضًا من نادٍ كبير جدًّا، ويعد الأكبر في القارة الإفريقية، وانتظرت حسم الأمور رسميًّا، ولكن التقارير المغربية أزاحت الستار عن نجاح المفاوضات، فأبلغتهم، وباركوا لي خطوة انتقالي إلى النادي الأهلي، وتمنوا لي التوفيق في خطوتي، وأن يحالفني التوفيق في تقديم مشوار ناجح مع كبير القارة الإفريقية». ووجه بدر بانون في النهاية رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: «أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي.. أعدكم ببذل كل ما لديَّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات».