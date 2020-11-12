شكرا لقرائتكم شاهد.. جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرحيم " جنش " حارس فريق الزمالك على الإحتفال بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلا " عيد ميلاد سعيد يا عالمى .. يوم عظيم فى حياتى ، وذلك بنشر صور من الإحتفال بعيد ميلادها بصحبة أبنائهم .



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و قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد حرس المرمي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبد السلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي.

وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.

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واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرا، وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الرجاء المغربي البيضاوي.

ويقود التدريبات مدحت عبد الهادي مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني في إجازة ببلاده، ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك عددا من السير الذاتية لبعض المهاجمين تمهيدا للتعاقد مع احدهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، حيث تنوى إدارة الكرة بالزمالك التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق في ظل عدم اقتناع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك بامكانيات عمر السعيد فضلا عن رغبته في تسويق كاسونجو والاستفادة بمكان اللاعب الأجنبي في قائمة الموسم الجديد لضم لاعب افريقي سوبر.