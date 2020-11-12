جلسة فنية بين عبدالهادي ولاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

حرص مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك من

خلال جلسة فنية عقدها معهم.

شرح عبدالهادي بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي

سيقوم بها اللاعبون.

وطالب عبدالهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلو ب، كما هو معتاد منهم دائمًا.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة، سواء ببطولة كأس مصر، أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.