بدر بانون: أزارو يعشق الأهلي.. وتمنيت اللعب بجواره

أكد المغربي بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، المنتقل من صفوف نادي الرجاء المغربي، أنه تحدث مع مواطنه وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، فور علمه بعرض القلعة الحمراء.

انتقل مدافع الأهلي الجديد للحديث عن مواطنه وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، وقال: «كنت أتمنى أن يكون موجودًا في صفوف الفريق، خصوصًا أننا نرتبط معًا بعلاقة قوية جدًّا».

أضاف: «وليد أزارو تحدث معي عن

انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى مزاملته في صفوف الأهلي ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي».

وقال بانون: «أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزين أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة».

وتابع: «شرف كبير أيضًا الوجود مع لاعبي الأهلي الذين طالما حلمت باللعب معهم لتمثيل نادي القرن، وبالطبع أعرف محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبون كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة».