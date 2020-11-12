بانون: أجيد اللعب في أكثر من مركز.. وجاهز للمنافسة ونيل ثقة موسيماني

أكد المغربي بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، المنتقل من صفوف نادي الرجاء المغربي، ثقته في نفسه وفي قدرته على تحمل كل الضغوط، وعلى القتال للتتويج بكل البطولات، مشددًا على أن تجربته الطويلة مع الرجاء المغربي بجماهيريته العريضة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات، التي ستساعده حتمًا

على النجاح في تجربته مع الأهلي.

قال: «سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في أفريقيا».

وعن المنافسة في مركزه، الذي يضم العديد من العناصر المميزة بصفوف الأهلي قال: «المنافسة دائمًا تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني».

وأضاف بانون: «أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي مدافعًا صريحًا».