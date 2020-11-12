تدريبات استشفائية في مران الإسماعيلي اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات استشفائية وبدنية خفيفة، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبداية الموسم الجديد.
واجه الدراويش وديًا عصر أمس فريق أبوشحاتة، وذلك فى بدايةسلسلة مبارياته التجريبية، وحقق الفريق الفوز برباعية نظيفة.
فضل الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى، هيرون ريكاردو، الاكتفاء بمران صباحى فى الملعب، منأجل منح اللاعبين أكبر قسط من الراحة قبل استئناف التدريبات بعد غدًا السبت.
هذا وقد عقد ريكاردو، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية والاتفاق على برنامج الإعداد، استعدادًا للمرحلة المقبلة.
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