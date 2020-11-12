مؤقتة الطائرة تستبعد أحمد عبدالدايم من الرئاسة والبنا وبيبرس من العضوية

استبعدت اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي 3 مرشحين من ال 25 الذين تقدموا لانتخابات مجلس الاداراة المقررة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وكان باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل قد أغلق يوم الجمعة الماضي حيث تقدم على مختلف المناصب 25 مرشحا لانتخاب تسعة مرشحين طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد.

وعقد اللجنة اجتماعا مفتوحا من يوم الاثنين وحتى اليوم الخميس

لفحص أوراق المتقدمين، لاعتماد القائمة النهائية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، واستبعاد المخالفين.

وأعلنت اللجنة اليوم استبعاد أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي السابق للاتحاد من الترشح على منصب الرئيس كما تم استبعاد كل من أحمد البنا وتامر بيبرس من الترشح لعضوية المجلس.

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ووفقا للائحة فأنه يحق للمستبعدين تقديم الطعون خلال الثلاثة أيام التالية لانعقاد المجلس، ثم يعتمد المجلس القائمة النهائية

للمرشحين.

وبعد استبعاد الثلاثي أصبح المرشحين على منصب الرئيس ثلاثة فقط وهم شريف الشمرلي وفؤاد عبد وعبدالحميد الوسيمى، وفى منصب النائب تقدم ثلاثة مرشحين، وهم عمرو مخلوف و هناء حمزة عضوة وسيف أبو النجا، وعلى منصب أمين الصندوق، تقدم ثلاث مرشحات و هن هويدا مندى وأميرة عبد السلام، وعايدة اسماعيل.

وفى منصب العضوية أصبح المرشحين 13 بدلا من 15 مرشحا وهم المهندس محمود الفقى، وأحمد الشموتى، وشوكت صابر، ورضا الغزالى، وحاتم شعلان، محمد فرح، وعادل مغاورى، وحسين السرجانى، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى، ومنير عطية، وخالد أبو المعاطى، وطلعت الطوبشى.