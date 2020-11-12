بدر بانون: فضلت الأهلي على العديد من العروض

أكد المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء، أنه فضل عرض القرعة الحمراء على العديد من العروض الأفريقية والخليجية، خصوصًا أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير، أو التردد في عرض الأهلي.

أضاف بانون، أن اللعب للأهلي خطوة

مهمة جدًّا في مشواره الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة، التي يعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع: «بعض لاعبي شمال أفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل

مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة لي كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه».